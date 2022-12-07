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7 декабря, 09:45
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Пушилин сообщил о гибели 16 человек в ДТП под Шахтёрском

В ДТП на трассе между Торезом и Шахтёрском погибло 16 человек. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Трагедия на трассе Т0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники. Четверо пассажиров получили травмы. Желаю им скорейшего выздоровления", — написал он в телеграм-канале.

Пушилин поручил проработать меры поддержки семьям погибших и пострадавших.

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А в начале ноября в аварии погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Предварительно, виновником ДТП был водитель грузовика, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник Стремоусова.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова

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