Пушилин сообщил о гибели 16 человек в ДТП под Шахтёрском
В ДТП на трассе между Торезом и Шахтёрском погибло 16 человек. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Трагедия на трассе Т0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники. Четверо пассажиров получили травмы. Желаю им скорейшего выздоровления", — написал он в телеграм-канале.
Пушилин поручил проработать меры поддержки семьям погибших и пострадавших.
А в начале ноября в аварии погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Предварительно, виновником ДТП был водитель грузовика, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник Стремоусова.
ТАСС / Сергей Бобылев