Пушилин сообщил о гибели 16 человек в ДТП под Шахтёрском

В ДТП на трассе между Торезом и Шахтёрском погибло 16 человек. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Трагедия на трассе Т0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники. Четверо пассажиров получили травмы. Желаю им скорейшего выздоровления", — написал он в телеграм-канале.

Пушилин поручил проработать меры поддержки семьям погибших и пострадавших.