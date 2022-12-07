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Регион
Опубликовано 7 декабря 2022, 12:45

Госдума установила МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году установлен на уровне 16 242 рублей. Соответствующий законопроект в третьем чтении сегодня приняла Государственная дума. По сравнению с текущим годом выплата должна вырасти на 6,3%.

"С 1 января 2023 года предлагается установить [МРОТ] в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", — сказано в пояснительной записке.

Жители разных регионов России рассказали о желаемом уровне МРОТ
Жители разных регионов России рассказали о желаемом уровне МРОТ

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об ускоренном росте МРОТ, чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума.

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Оксана Попова
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