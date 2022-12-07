Минимальный размер оплаты труда в 2023 году установлен на уровне 16 242 рублей. Соответствующий законопроект в третьем чтении сегодня приняла Государственная дума. По сравнению с текущим годом выплата должна вырасти на 6,3%.

"С 1 января 2023 года предлагается установить [МРОТ] в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", — сказано в пояснительной записке.