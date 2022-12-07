Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД

Попытки исключить Россию из G20 не увенчаются успехом. Об этом, комментируя проект оборонного бюджета США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Мы видим, что линия Запада сейчас направлена на изоляцию России, которая уже провалилась, как и провалились попытки исключения России из различных многосторонних форматов", — сказал дипломат во время разговора с журналистами в кулуарах "Примаковских чтений".

По словам Грушко, попытки исключить Россию из "Большой двадцатки" были и до встречи лидеров на Бали, однако все эти попытки мировым сообществом не поддерживаются. Дипломат подчеркнул, что в МИД серьёзно относятся к действиям США, однако они обречены на провал.