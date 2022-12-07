Виновником аварии с 16 погибшими в ДНР стал водитель рейсового автобуса

ДТП на трассе между городами Торез и Шахтёрск в ДНР произошло из-за водителя рейсового автобуса — он выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с КамАЗом. В результате погибли 16 человек и двое получили травмы различной степени тяжести. По факту аварии Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса, совершавшего рейс по маршруту Снежное – Донецк, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении военным КамАЗом", — говорится в сообщении СК.