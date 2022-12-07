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Опубликовано 7 декабря 2022, 10:15
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ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении, противник потерял до 100 человек

Российские военные отбросили подразделения Вооружённых сил Украины на исходные позиции на Южно-Донецком направлении. В результате безуспешных попыток наступления противник потерял до 100 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВСУ пытались восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь в ДНР.

"Огнём артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр и четыре автомобиля", — отметил Конашенков.

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Также бойцы ВС России пресекли контратаку украинских военных в ДНР. По словам Конашенкова, за сутки в этом районе российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ, три боевые бронемашины и один пикап.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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