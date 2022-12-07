Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 декабря, 10:22

Российская армия уничтожила на Краснолиманском направлении 130 бойцов ВСУ

Минобороны: ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении, уничтожено более 130 бойцов ВСУ

Вооружённые силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине продолжают вести наступление на Краснолиманском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки на данном участке российские бойцы уничтожили более 130 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и автомобиль.

"На Краснолиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции", — сообщил Конашенков на брифинге.

Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении

Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении

Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Незалежной. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров