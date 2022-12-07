Российская армия уничтожила на Краснолиманском направлении 130 бойцов ВСУ
Минобороны: ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении, уничтожено более 130 бойцов ВСУ
Вооружённые силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине продолжают вести наступление на Краснолиманском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки на данном участке российские бойцы уничтожили более 130 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и автомобиль.
"На Краснолиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции", — сообщил Конашенков на брифинге.
Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Незалежной. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ