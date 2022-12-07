Российская армия уничтожила на Краснолиманском направлении 130 бойцов ВСУ

Вооружённые силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине продолжают вести наступление на Краснолиманском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки на данном участке российские бойцы уничтожили более 130 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и автомобиль.