Песков: Ни о каком участии РФ в "подготовке госпереворота" в Германии не может идти и речи
В Кремле из СМИ узнали о ситуации с подготовкой госпереворота в Германии, и Россия не имеет к этому никакого отношения — это является исключительно внутренним делом ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речь идти не может. Узнали мы об этом из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что правоохранительные органы Германии провели масштабные обыски и задержания по делу о подготовке государственного переворота. В заговоре подозревают сторонников праворадикальной группы. Было задержано 25 человек, в отношении ещё 27 проводятся оперативные мероприятия. Среди задержанных — одна гражданка России.
Shutterstock