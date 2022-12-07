Песков: Ни о каком участии РФ в "подготовке госпереворота" в Германии не может идти и речи

В Кремле из СМИ узнали о ситуации с подготовкой госпереворота в Германии, и Россия не имеет к этому никакого отношения — это является исключительно внутренним делом ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речь идти не может. Узнали мы об этом из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом", — отметил представитель Кремля.