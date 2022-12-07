Посольство РФ в Германии опровергло контакты с подозреваемыми в организации госпереворота

Дипломатические миссии России в Германии не поддерживают никаких связей с представителями террористических группировок и нелегальных формирований. Об этом заявили в Посольстве РФ в Берлине.

Данный ответ опубликован после сообщения прокуратуры ФРГ о том, что задержанные в Германии по подозрению в подготовке госпереворота пытались связаться с представителями Российской Федерации. Дипломаты связь с экстремистами опровергли.

"Посольство России в ФРГ обращает внимание на то, что российские дипломатические и консульские учреждения в Германии не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований", — сказано в сообщении.