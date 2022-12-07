В калейдоскопе сказок: В центре Петербурга откроют каток, театр и ярмарку

17 декабря на Конюшенной площади в центре Северной столицы откроют каток, который обещает стать самым ярким. Сейчас там продолжаются монтажные работы, пишет газета "Петербургский дневник".

Как рассказал директор Государственного детского ледового театра Санкт-Петербурга Никита Константинов, в прошлом году жители и гости города оценили удачную интеграцию катка в архитектурный ансамбль Конюшенной площади, поэтому было решено повторить опыт, а также добавить кое-что новое. Так, в этом году его украсят цветными уличными гирляндами в ретростиле.

Также с 29 декабря по 15 января Ледовый театр Санкт-Петербурга будет показывать ежедневные сказочные представления для детей. Режиссёром-постановщиком шоу выступил один из главных хореографов в отечественном фигурном катании Никита Михайлов. Планируется настоящее полноценное шоу.

"По сюжету это такой калейдоскоп сказок. Главные герои — мальчик и девочка — встречают сказочного джинна, того самого, из "Аладдина". Это очень обаятельный персонаж! И вместе с ним герои путешествуют из сказки в сказку", — поделился хореограф.

При этом для многих посетителей предусмотрены льготы. Например, дети до семи лет, пенсионеры, ветераны, инвалиды всех групп и многодетные семьи могут пройти на лёд и сеансы совершенно бесплатно. Школьникам, студентам, курсантам и кадетам нужно будет оплатить менее половины стоимости сеанса, а для семей доступны специальные семейные билеты.

Вместе с катком жители и гости города также смогут посетить рождественскую ярмарку. Она расположится со стороны Большой Конюшенной улицы, а её центром станет большая новогодняя ёлка. Там можно будет купить подарки и сувениры, попробовать разнообразные блюда и напитки.