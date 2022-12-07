Эксперт спрогнозировал зрелищный четвертьфинал ЧМ-2022

Накануне завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, и определились все четвертьфинальные пары. 9 декабря сборная Хорватии сыграет с командой Бразилии, сборная Нидерландов — с Аргентиной. 10-го числа сборная Марокко встретится с Португалией, а Англия — с Францией. Спортивный журналист Анатолий Горсков считает, что предстоящие матчи будут зрелищными.

"Нас ждут наконец-то очень интересные матчи 1/4 финала, ведь в основном вышли сборные, которые играют в атакующий футбол, практически нет команд, которые играют от обороны. Поэтому я прогнозирую, что будет достаточно много голов", — сказал он в интервью радио Sputnik.

По мнению Горскова, матч Аргентины с Нидерландами предвещает "быть самым весёлым", поскольку "хитрый лис Луи ван Гал знает, как играть как раз против Месси". А бывший полузащитник "Торпедо" и "Динамо" Игорь Семшов считает, что определяющим в борьбе за победу на ЧМ-2022 станет внутренняя атмосфера в команде.

"Футбол не обманешь — кто на нём больше сосредоточен, кто хочет и приехал решать футбольные дела, тот и добивается успехов. Кто думает немножко о других вещах, у того всё идёт кувырком. <...> Так что ЧМ-2022 выиграет кто-то из тех, у кого в коллективе создана рабочая хорошая атмосфера. Этот фактор станет определяющим. Не нужно друг друга любить, но нужно уважать партнёров и соперников", — заявил он в беседе с kp.ru.