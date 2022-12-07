Врач рассказала, как не перепутать менингококковую инфекцию с ОРВИ и гриппом

Менингококковая инфекция (МИ) — очень коварное и опасное заболевание, которое развивается быстро и несёт за собой серьёзные последствия для здоровья. О том, как отличить её от ОРВИ и гриппа, Лайфу рассказала кандидат медицинских наук Марина Федосеенко.

Она предупредила, что МИ способна убить человека всего за сутки, а в первые часы болезни можно чувствовать обычные для ОРВИ симптомы: повышение температуры тела, ломоту в мышцах и слабость. Однако уже через некоторое время больной перестанет реагировать на окружающих, впадёт в сопорозное состояние, а на его коже появится звёздчатая сыпь.

"У маленьких детей наблюдаются частое срыгивание, монотонный крик, неадекватная реакция на свет, прикосновения, шум. Ребёнок плохо ест или полностью отказывается от груди/смеси. Температура тела повышается, но в некоторых случаях может быть сниженной. Характерно набухание и пульсация большого родничка и специфическая поза "взведённого курка", при которой ребёнок запрокидывает голову назад", — объяснила врач.

Что касается течения инфекции у подростков и взрослых, то у них могут проявляться рвота, спутанное сознание, сильные головные, мышечные боли, повышенная температура тела, а также сильное раздражение от света и прикосновений. В запущенной стадии менингит способен распространяться по крови в форме сепсиса, который проявляется в качестве звёздчатой сыпи.

Федосеенко объяснила, что МИ отличается от ОРВИ и гриппа остротой и скоростью развития. Так, у специалистов существует понятие "золотые 6 часов" — период, в который можно спасти человека. При этом даже современные методы не могут уберечь от смерти от 4 до 20% заболевших. У выживших же часто наблюдаются последствия в виде проблем с когнитивными способностями и слухом. Нередка и ампутация пальцев или целых конечностей.