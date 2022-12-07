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7 декабря, 10:46

Двухмесячный ребёнок заразился клещевым энцефалитом из-за козьего молока

В Новосибирской области младенец заразился клещевым энцефалитом из-за козьего молока

В Новосибирской области двухмесячный малыш заразился клещевым энцефалитом: причиной стало некипячёное козье молоко. Об этом случае на брифинге рассказала главврач детской больницы № 3 Татьяна Комиссарова. По её словам, случаи вирусного клещевого энцефалита у детей активно регистрируются уже на протяжении трёх лет.

"Может, не такие большие цифры, как у взрослых, но в пределах 20–25 человек мы каждый год ребятишек лечим. В этом году у нас не было тяжёлых форм энцефалита и детей в реанимации. А в прошлом году три ребёнка болели очень тяжело. Они все ушли в глубокую инвалидизацию. Не было летальных исходов", — говорит Комиссарова.

По её словам, как правило, заболевают непривитые малыши. Подхватить инфекцию довольно просто — дети "бегают, играют, катаются на велосипедах, а взрослые надеются, что их это обойдёт стороной", объяснила она. А некипячёное козье молоко — это ещё один способ передачи вируса.

"У нас был случай, когда заболел клещевым энцефалитом двухмесячный ребёнок. При сборе анамнеза выяснили, что мама кормила его некипячёным козьим молоком", — отметила Татьяна Комиссарова.

В 2022 году в регионе зарегистрировано 132 случая клещевого энцефалита среди взрослых, тогда как в предыдущие два года заболевали порядка 70 человек.

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Ранее инфекционист Коновалов предупредил о риске заразиться гепатитом А при заказе готовой еды. По его словам, ряд патогенов могут сохраняться некоторое время и быть заразными, например, если болеющий сборщик или курьер чихнёт на посылку, а товар ещё и доставят быстрее обычного.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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