Двухмесячный ребёнок заразился клещевым энцефалитом из-за козьего молока

В Новосибирской области двухмесячный малыш заразился клещевым энцефалитом: причиной стало некипячёное козье молоко. Об этом случае на брифинге рассказала главврач детской больницы № 3 Татьяна Комиссарова. По её словам, случаи вирусного клещевого энцефалита у детей активно регистрируются уже на протяжении трёх лет.

"Может, не такие большие цифры, как у взрослых, но в пределах 20–25 человек мы каждый год ребятишек лечим. В этом году у нас не было тяжёлых форм энцефалита и детей в реанимации. А в прошлом году три ребёнка болели очень тяжело. Они все ушли в глубокую инвалидизацию. Не было летальных исходов", — говорит Комиссарова.

По её словам, как правило, заболевают непривитые малыши. Подхватить инфекцию довольно просто — дети "бегают, играют, катаются на велосипедах, а взрослые надеются, что их это обойдёт стороной", объяснила она. А некипячёное козье молоко — это ещё один способ передачи вируса.

"У нас был случай, когда заболел клещевым энцефалитом двухмесячный ребёнок. При сборе анамнеза выяснили, что мама кормила его некипячёным козьим молоком", — отметила Татьяна Комиссарова.

В 2022 году в регионе зарегистрировано 132 случая клещевого энцефалита среди взрослых, тогда как в предыдущие два года заболевали порядка 70 человек.