Песков отметил конфронтационный характер оборонного бюджета США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на чрезвычайно конфронтационный характер оборонного бюджета США по отношению к Москве. По оценке Кремля, это может вести к дальнейшей дестабилизации обстановки.

"Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер. Что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьёзными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте", — объяснил Песков на брифинге.