Песков отметил конфронтационный характер оборонного бюджета США
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на чрезвычайно конфронтационный характер оборонного бюджета США по отношению к Москве. По оценке Кремля, это может вести к дальнейшей дестабилизации обстановки.
"Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер. Что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьёзными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте", — объяснил Песков на брифинге.
Ранее стало известно, что профильными комитетами обеих палат Конгресса согласован проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в сумме 858 млрд долларов. Данный документ включает меры по исключению России из G20 и предоставление Украине помощи на не менее 800 млн долларов.