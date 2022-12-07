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7 декабря, 10:53

Песков отметил конфронтационный характер оборонного бюджета США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на чрезвычайно конфронтационный характер оборонного бюджета США по отношению к Москве. По оценке Кремля, это может вести к дальнейшей дестабилизации обстановки.

"Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер. Что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьёзными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте", — объяснил Песков на брифинге.

В США согласовали рекордный проект оборонного бюджета

В США согласовали рекордный проект оборонного бюджета

Ранее стало известно, что профильными комитетами обеих палат Конгресса согласован проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в сумме 858 млрд долларов. Данный документ включает меры по исключению России из G20 и предоставление Украине помощи на не менее 800 млн долларов.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников

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