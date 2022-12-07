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7 декабря, 11:01

Кремль не стал делиться ожиданиями от заседания СБ ООН по контрабанде оружия с Украины

Кремль не стал делиться ожиданиями от обсуждения поставок оружия ВСУ на Совбезе ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным говорить об итогам запрошенного Москвой заседания Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Украине. Он подчеркнул в ответ на вопрос журналистов, что анонсировать тут нечего.

"Здесь нужно дождаться этого мероприятия, тут нечего анонсировать. Нужно дождаться, потом уже говорить", — сказал представитель Кремля.

Напомним, Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря в связи с поставками западного оружия на Украину. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя объяснил, что проблема попадания вооружения для ВСУ в руки бандитов и террористов создаёт реальную угрозу международному миру и безопасности.

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ТАСС / Ирина Дмитриева

Андрей Бражников

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