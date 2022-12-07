Кремль не стал делиться ожиданиями от заседания СБ ООН по контрабанде оружия с Украины
Кремль не стал делиться ожиданиями от обсуждения поставок оружия ВСУ на Совбезе ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным говорить об итогам запрошенного Москвой заседания Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Украине. Он подчеркнул в ответ на вопрос журналистов, что анонсировать тут нечего.
"Здесь нужно дождаться этого мероприятия, тут нечего анонсировать. Нужно дождаться, потом уже говорить", — сказал представитель Кремля.
Напомним, Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря в связи с поставками западного оружия на Украину. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя объяснил, что проблема попадания вооружения для ВСУ в руки бандитов и террористов создаёт реальную угрозу международному миру и безопасности.
ТАСС / Ирина Дмитриева