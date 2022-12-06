Сбежавший из России комик Гудков вернулся заработать на корпоративах миллионы Разбираемся, почему Александр Гудков, уехавший из России после скандала с пародией на песню Шамана и начала частичной мобилизации, вернулся в Москву и сколько стоят его выступления и корпоративы. 5 декабря, 23:40 Телеведущий Александр Гудков. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сколько стоит выступление Гудкова и Варнавы

Два месяца назад Гудкова заметили в Ташкенте. Теперь он вернулся в Россию. Как выяснил телеграм-канал Mash, бывший кавээнщик намерен подзаработать на праздничных корпоративах, причём не сам, а в паре со Снегурочкой. На выбор заказчика ими могут стать коллега Гудкова по Comedy Woman Екатерина Варнава или Константин Анисимов.

Выступление самого Гудкова обойдётся в 2 млн рублей + 10% от суммы для его ИП. Если Снегурочкой будет Анисимов, то это будет стоит 400 тыс. рублей. Звёздная Варнава — 2 млн рублей.

Ещё у комика есть бытовой райдер. Артистам нужна гримёрка, несколько зарядок для айфонов, кофе, боржоми, пара бутылок пино-гриджо, бутылка красного вина, шампанское "Вдова Клико", сырная тарелка, фрукты, орехи, лосось с овощами на гриле и филе-миньон. При этом не должно быть никакой колбасы.

Компаниям из регионов к этому нужно прибавить расходы на билеты в бизнес-класс, VIP-проходы, Mercedes S-класса в идеальном состоянии, не старше 2019 года выпуска, номера люкс в отеле и суточные для группы сопровождения, исходя из расчёта 10 тыс. рублей на человека в день.

Таким образом, выступление Гудкова со Снегурочкой в Москве в самом скромном его варианте обойдётся заказчику примерно в 3 млн рублей.





Почему Александр Гудков уехал из России

Напомним, Александр Гудков уехал из России в последних числах сентября. Бывший кавээнщик сначала якобы отправился на отдых в Турцию, но в итоге оказался в Ташкенте. А в середине ноября он неожиданно появился в сториз Екатерины Варнавы в московском кинотеатре "Октябрь". Друзья обнимались, пили шампанское и делились радостью от встречи.

Возвращение комика в Москву было неожиданным, поскольку в начале сентября Гудков попал в скандал, который грозил ему уголовным делом. На своём канале в YouTube комик опубликовал пародию на песню Шамана "Я русский", вызвавшую широкий общественный резонанс. После этого клип под названием "Я узкий" удостоился критики не только из Госдумы.

"Гражданский комитет России" обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по "экстремистской" статье 282 УК — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Эта статья грозит штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Комик отреагировал в своём телеграм-канале сообщением: "Надеемся, они всё решают броском d20 (кубик с двадцатью гранями — прим. Лайф), и сложность высокая. Но сколько там золотых монет на переброс? Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов".

Как Гудков отреагировал на обвинения в свой адрес. Фото © T.me / chickencurryshow

Клип Гудкова не выглядит случайной шуткой после того, как в своём Инстаграм* он резко высказался против проведения СВО России на Украине.

Какой бизнес есть у Гудкова

Александр Гудков родился в 1983 году в подмосковном Ступино в семье простых работников местного металлургического комбината, производящего алюминиевые изделия для авиации. Там он жил по адресу улица Комсомольская, д.13.

После окончания школы, по словам его родной сестры Натальи, поступил в МАТИ, где на тот момент ректором работал его родной дядя. Там будущий комик начал играть в КВН и в конце концов оказался в команде "Фёдор Двинятин". Несмотря на то, что отношение мэтров телепрограммы к проекту было скептическим, команда однажды всё же сумела дойти до финала. Собственно, тогда перед Гудковым и открылись двери в шоу-бизнес.

Александр Гудков и Иван Ургант. Фото © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / gudokgudok

После КВН его пригласили в проект телеканала ТНТ Comedy Woman. Поговаривают, что именно Гудков стал автором крайне циничной шутки героини Натальи Медведевой над смертью советского генерала-героя Дмитрия Карбышева, замученного немецкими нацистами в концлагере Маутхаузен. В 2019 году его внук даже готовил иски к каналу, а самой актрисе пришлось публично извиняться. Гудков же до сих пор никак не прокомментировал произошедшее.

Настоящим звёздным часом для комика стало приглашение в передачу "Вечерний Ургант", в которой Гудков выступал и как сценарист, и как соведущий. Платили ему прилично — Лайф обнаружил ведомость, датированную 26 марта 2019 года. Гудков получил от телеканала более 3,3 млн рублей. В том же месяце с ним расплатились студия "Красный квадрат" — 750 тыс. рублей, ООО "Паровоз" и "Студия Паровоз" Евгения Головина — в общей сложности, ещё около 200 тыс. рублей.

Но не только этим живёт юморист. СМИ сообщали, что доходы Гудкову приносит собственный бизнес: он вместе с Назимом Зейналовым и Андреем Шубиным якобы выступает соучредителем сети барбершопов Boy Cut, а также кроссфит-клуба MSK CrossFit & Fight Club.

Интересно, что по данным ЕГРЮЛ, Гудков не числится владельцем фитнес-центров и барбершопов. Официально весь его бизнес сводится к ИП с деятельностью в области исполнительских искусств. Комик вообще очень тщательно скрывает всё, что касается его жизни, бизнеса и доходов.

Гудков — также совладелец продакшн-студии FastFoxes и YouTube-канала "Чикен Карри" с 2,5 млн подписчиков, продюсер провокационных клипов Филиппа Киркорова и Светланы Лободы, а также лицо десятков рекламных роликов, которые приносят ему миллионные доходы.

По данным журнала Forbes, в 2020 году Гудков занял третье место в рейтинге блогеров с самыми высокими доходами от рекламы. Его доход изданием оценивался в размере 1,13 млн долларов. Тогда больше него заработали только блогер Wylsacom ($3,41 млн) и юморист Нурлан Сабуров — $3,55 млн.

Никакой другой бизнес-деятельности, кроме ИП, Александр Гудков формально не ведёт. Фото © spark-interfax.ru

В последние несколько лет юморист занимается своими юмористическими проектами в YouTube, среди которых скандальные шоу "Лига плохих шуток" и Comment Out. Кроме того, он продолжает сотрудничество с Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Cream Soda.

Однако шутки на грани фола не всегда нравятся рекламодателям: так, в сентябре несколько рекламодателей, в том числе корпорация Unilever, объявили о прекращении сотрудничества с "Чикен Карри". Причиной этого стали резонансные шутки о протестах в Белоруссии в одном из выпусков шоу.

Как живёт комик

Взлетевшие заработки позволили комику жить на широкую ногу. Как утверждает сестра Наталья, он даже помогал друзьям с покупками квартир в Москве. Сам Гудков якобы приобрёл квартиру в подмосковном Красногорске.

Близкие Гудкова говорят, что он любит проводить время в Прибалтике. Якобы у него есть квартира на рижском взморье в Латвии, а каждое лето он старается выбираться в Эстонию, где работает вожатым в детском оздоровительном лагере "Камчатка".

Гудков в оздоровительном лагере. Фото © uznayvse.ru

Что касается личной жизни, то в светской тусовке ходили слухи, что комик женился на гражданке Латвии Александре Гагаринской. В Прибалтике она занимается свадебной фотографией.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, и запрещена на территории РФ.

Авторы Евгений Кузнецов