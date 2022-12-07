Волк — социопат, Кеша — манипулятор: Психолог рассказала, что не так с героями советских мультиков

На любимых советских мультфильмах, таких как "Ну, погоди!", "Приключения кота Леопольда" и многих других, выросло не одно поколение. Однако в последнее время всё больше родителей высказывают негативное мнение в адрес героев. Что не так с героями всем известных картин, в беседе с kp.ru рассказала клинический психолог Оксана Савчук.

Больше всего претензий высказывают в адрес волка из мультфильма "Ну, погоди!". Одни недовольны его хамским поведением, других напрягает пропаганда курения. По словам психолога, зверь в данной картине представлен асоциальной личностью.

"Первый признак асоциального поведения — бессердечие и равнодушие к чувствам других. Второй — постоянный конфликт с обществом, то есть игнорирование общепринятых норм поведения, третий — неспособность выстраивать близкие отношения", — пояснила врач.

А у кота Леопольда врач диагностировала "синдром спасателя", о котором говорит его известная фраза "Давайте жить дружно". На современном языке его можно назвать терпилой, пояснила медик. Такие люди, как правило, прогибаются под окружающих и не имеют собственного мнения. Однако, по словам медика, нашего героя можно назвать "циничным терпилой", так как помогает он не по доброте душевной, а лишь ради выгоды. "В "здоровой" версии мультфильма кот должен был сказать: "Ребята, вы тут живите, как хотите, а я пойду к психологу прорабатывать свои личные проблемы", — рассказала врач.

Попугай Кеша — самый настоящий манипулятор, убеждены психологи. Кадр © "Возвращение блудного попугая" (1984). Режиссёр — Валентин Караваев, Александр Давыдов / "Кинопоиск"

"Почётное" место манипулятора среди героев советских мультиков достаётся попугаю Кеше. Все его действия говорят о том, что он отъявленный эгоцентрик. Стоит вспомнить сцену, где попугай решает уйти из жизни: он делает это публично и очень театрально.

Почтальон Печкин, которому для счастья не хватало только велосипеда, — очень склочный дядечка. По словам Савчук, такому поведению предшествует нехватка денег, любви, должности и внимания. А отсутствием средства передвижения он объясняет абсолютно все проблемы.

Пятачок — типичный пример созависимого расстройства личности. Кадр © "Винни-Пух" (1969). Режиссёр — Фёдор Хитрук / "Кинопоиск"

Синдром созависимого расстройства личности наблюдается у героя мультика "Винни-Пух" — Пятачка. При таких нарушениях часто чувствуют себя беспомощными, неопытными, и поэтому "зависимые" готовы делать всё, о чём их попросят. Справедливо будет заметить, что все герои советских мультиков менялись после непростых ситуаций и начинали ценить то, что имеют. Например, Кеша осознал всю ценность Вовки лишь тогда, когда остался без дома, а Печкин хоть и кажется вредным, но на самом деле он добрый и чуткий.

"Во времена СССР перед аниматорами стояла задача — дать детям полезный урок. Ещё одно преимущество советской мультипликации — развитие у ребёнка творческих способностей. С точки зрения искусства многие старые мультики прекрасны!" — заключила психолог.