Врач предупредила о серьёзных последствиях сна в линзах

Практически каждый пользователь контактных линз хотя бы несколько раз засыпал в них. По словам врача-офтальмолога центра офтальмологии "Медси" на Солянке Анастасии Киселе, это может грозить не только сухостью в глазах, но и воспалением. Так, увеличивается риск заражения и воспаления роговицы, что может привести к острому кератиту, выражающемуся в резкой боли, слезотечении, светобоязни и стойком снижении зрения.

"Ношение контактных линз увеличивает риск заражения бактериальной инфекцией, особенно если использовать контактные линзы во время сна. Бактериальные инфекции могут быть вызваны разными типами бактерий, такими как синегнойная палочка или золотистый стафилококк", — рассказала врач Лайфу.

Бактериальный кератит, например, может возникнуть при попадании бактерий на линзы через пальцы, контейнер для хранения или при чистке линз обычной водой вместо раствора. При этом есть и более серьёзный вид воспаления — акантамёбный кератит, при котором роговица воспаляется из-за амёбы.

"Этот тип инфекции вызывается крошечным одноклеточным организмом под названием акантамёба, который можно найти в естественных водоёмах, почве, водопроводной воде, системах отопления и кондиционирования воздуха, а также в горячих ваннах. Ношение контактных линз подвергает людей риску развития акантамёбного кератита, причём 85% людей, страдающих этим воспалением, являются носителями контактных линз", — добавила Киселе.

Также сон в линзах и их длительное ношение значительно снижают количество кислорода, поступающего в роговицу, повреждают её поверхность и влияют на способность к регенерации клеток, лишь повышая риск заражения. Офтальмолог предупредила, что даже недолгий сон в линзах может быть опасен для здоровья.