Юрий Лоза призвал наказать Аллу Пугачёву забвением после гневной тирады из-за травли
LIFE / Владимир Суворов, © LIFE / Александр Арутюнов
Музыкант и композитор Юрий Лоза призвал наказать народную артистку СССР Аллу Пугачёву после жалобы на заказную травлю. Певица обрушилась с критикой на хейтеров и заявила, что справляться с выпадами в её адрес помогает обстановка на Святой земле, на которую она променяла родную Москву.
"Ну говорит и говорит, человек живёт где-то далеко, что-то там вещает. Я почему должен на это обращать внимание? Меня касается? Нет. Кто она такая вот сейчас, в данный момент? Чем меньше мы будем говорить, тем быстрее её забудут", — сказал артист в беседе с РИА ФАН.
Напомним, 29 сентября Алла Пугачёва улетела из России в Израиль вместе с младшими детьми Гарри и Лизой. Позднее у певицы нашли гражданство Израиля, которое она получила в мае этого года. Ранее Пугачёва разразилась тирадой в адрес хейтеров. В Сети уже припомнили Примадонне, где она заработала на безбедную старость в Израиле.