Юрий Лоза призвал наказать Аллу Пугачёву забвением после гневной тирады из-за травли

Музыкант и композитор Юрий Лоза призвал наказать народную артистку СССР Аллу Пугачёву после жалобы на заказную травлю. Певица обрушилась с критикой на хейтеров и заявила, что справляться с выпадами в её адрес помогает обстановка на Святой земле, на которую она променяла родную Москву.

Напомним, 29 сентября Алла Пугачёва улетела из России в Израиль вместе с младшими детьми Гарри и Лизой. Позднее у певицы нашли гражданство Израиля, которое она получила в мае этого года. Ранее Пугачёва разразилась тирадой в адрес хейтеров. В Сети уже припомнили Примадонне, где она заработала на безбедную старость в Израиле.