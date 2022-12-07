Киев не сможет расплатиться перед ЕС за многомиллионную помощь, заявили в Европарламенте

Киев не сможет расплатиться с Евросоюзом по многомиллионным долгам за помощь во время конфликта. Об этом в "Твиттере" заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

"В стране идёт кошмарная шоковая терапия, распродажа общественной земли, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов и так далее. <…> Будущее страны распродаётся, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство", — написала она.

По словам Дейли, Украина сама заковала себя в "неолиберальные кандалы", принимая поддержку западных стран, ведь главным условием предоставления помощи было продвижение демократии в стране. Она заметила, что как только Киеву начали выделять миллионы долларов, Владимир Зеленский тут же начал запрещать оппозиционные партии и СМИ, а также закрыл рот всем недовольным внутренними делами на Украине.

Дейли также "проехалась" и по Евросоюзу, указав на его попытку сохранить противостояние России и Украины любыми средствами, "пока за это расплачиваются простые люди".