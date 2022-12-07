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7 декабря, 11:13

Киев не сможет расплатиться перед ЕС за многомиллионную помощь, заявили в Европарламенте

Депутат Европарламента Дейли заявила, что Украина не сможет расплатиться за помощь ЕС

Киев не сможет расплатиться с Евросоюзом по многомиллионным долгам за помощь во время конфликта. Об этом в "Твиттере" заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

"В стране идёт кошмарная шоковая терапия, распродажа общественной земли, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов и так далее. <…> Будущее страны распродаётся, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство", — написала она.

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По словам Дейли, Украина сама заковала себя в "неолиберальные кандалы", принимая поддержку западных стран, ведь главным условием предоставления помощи было продвижение демократии в стране. Она заметила, что как только Киеву начали выделять миллионы долларов, Владимир Зеленский тут же начал запрещать оппозиционные партии и СМИ, а также закрыл рот всем недовольным внутренними делами на Украине.

Дейли также "проехалась" и по Евросоюзу, указав на его попытку сохранить противостояние России и Украины любыми средствами, "пока за это расплачиваются простые люди".

Ранее Лайф сообщал, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза по передаче Киеву очередной финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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