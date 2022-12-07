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7 декабря, 11:33

Капитан полиции из Балашихи раскаялся за пьяное ДТП и извинился перед родными погибшей

В Балашихе арестовали полицейского, который напился и устроил смертельное ДТП

Полицейского, который напился и устроил в Балашихе смертельную аварию с тремя автомобилями, арестовали на два месяца. Об этом сообщил наш корреспондент из зала суда.

Заседание по делу о смертельном ДТП в Балашихе. Видео © Telegram / SHOT

В ходе заседания 40-летний опер признался, что вчера его уволили из органов, и попросил не отправлять в СИЗО. Он пытался заверить, что никуда не убежит от правосудия, поскольку живёт в центре Москвы. Виновник страшного ДТП раскаялся в содеянном и обратился с извинениями к родным погибшей женщины, однако это не спасло его от ареста. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"Избрать меру пресечения Илье Е. в виде взятия под стражу сроком на два месяца до 5 февраля 2023 года включительно", — заявила судья.

Напомним, пьяный полицейский из Балашихи устроил серьёзную аварию. Он выехал на встречку и столкнулся с тремя машинами — сначала влетел в ГАЗ, потом в Ford, Skoda и напоследок протаранил дерево. В итоге 44-летняя пассажирка "шкоды" скончалась на месте, а её водителя госпитализировали. Сам виновник ДТП от медицинского освидетельствования отказался, однако в его "рендже" обнаружили пустую бутылку из-под водки.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

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