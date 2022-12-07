Лавров прояснил призывы Макрона к переговорам по Украине
Лавров: Москва готова к диалогу в случае серьёзного предложения по урегулированию на Украине
Россия будет готова вести конструктивный диалог, если появится серьёзное предложение по остановке украинского конфликта при выполнении требований Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду на форуме "Примаковские чтения".
Глава российского МИД отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон время от времени "сподвигает" к началу некоего диалога, но "когда его спрашивают зачем", отвечает, что имеет в виду переговоры в перспективе, а не сейчас.
"Если сейчас будет серьёзное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", — сказал Лавров.
Ранее Макрон заявил, что намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Однако прежде французский лидер планирует переговорить с главой МАГАТЭ и президентом Украины Владимиром Зеленским. После он также сообщил, что выступает за контакты с лидером России Владимиром Путиным и за дипломатическое разрешение украинского конфликта.
Getty Images / Jordan Pix