Лавров прояснил призывы Макрона к переговорам по Украине

Россия будет готова вести конструктивный диалог, если появится серьёзное предложение по остановке украинского конфликта при выполнении требований Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду на форуме "Примаковские чтения".

Глава российского МИД отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон время от времени "сподвигает" к началу некоего диалога, но "когда его спрашивают зачем", отвечает, что имеет в виду переговоры в перспективе, а не сейчас.