Ледяные дожди и резкое потепление: Метеоролог рассказал о погоде в России на следующей неделе

На юг европейской части России 9 декабря придёт циклон, несущий с собой ледяные дожди, а к началу следующей недели температура воздуха в Курске и Белгороде может составить до +8 градусов. А вот в Москве и близлежащих регионах в выходные выпадет до половины месячной нормы снега, рассказал в беседе с Ura.ru метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Таким образом, морозный антициклон, из-за которого температура в средней полосе была на 7–9 градусов ниже среднеклиматической, уступит место циклонам южного происхождения. Поэтому погода ожидается разнообразная.

"Южнее, в Курске и Белгороде, 9 и 10 декабря возможны ледяные дожди. С 12 декабря взлёт температуры до +6, +8 градусов", — предупредил Шувалов.

В Воронеже и Тамбове ледяные дожди ожидаются 10 декабря, а 11-го числа они доберутся до Саранска и Арзамаса, где могут идти двое суток, заявил метеоролог. Поэтому дорожный трафик в этих регионах может сильно осложниться, также "многочисленные обрывы может вызвать отложение льда на проводах". Тем временем москвичам нужно подготовиться к сильным снегопадам.

"В выходные и в понедельник, 12 декабря, от Брянска и Смоленска до Москвы и Владимира ожидаются сильные снегопады. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. Сугробы вырастут на 10–15 сантиметров", — прогнозирует Шувалов.