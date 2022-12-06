Зимняя сказка: На курортах Кавминвод из-за обледенения деревьев закрыли парки и терренкуры

В Ставропольском крае с приходом зимы разбушевалась погода. Из-за падения обледеневших деревьев в Железноводске и Пятигорске даже пришлось закрыть парки и терренкуры.









Как рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, сначала на город опустился густой туман, влажность повысилась до более чем 90%. Потом резко ударил мороз и прошёл дождь, в результате чего все деревья оказались в ледяной "ловушке". В связи с этим власти города приняли решение перекрыть некоторые территории, а также попросили не посещать каскадную лестницу и озеро.

"За прошедшие выходные у нас уже упало более 10 деревьев, и они продолжают падать", — указал глава Железноводска.







А в Пятигорске в связи с погодными условиями закрыли прогулочные зоны на горе Машук, Горячая, Михайловском отроге, ограничили движение на терренкурах и прогулочных зонах, включая Емануелевский и Нагорный парки.

По данным метеорологических сервисов, сейчас в Кавминводах четыре градуса ниже нуля, однако ощущается как минус 12: ситуацию осложняет порывистый ветер. При этом уже с четверга синоптики прогнозируют приход тепла, говорят, что столбик термометра поднимется выше нуля.













Кстати, местные жители также поделились последствиями ледяного дождя. Вот только их опубликованные кадры больше похожи на настоящую зимнюю сказку, которая не пугает, а, наоборот, манит своей красотой.