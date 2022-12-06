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6 декабря, 06:26

Зимняя сказка: На курортах Кавминвод из-за обледенения деревьев закрыли парки и терренкуры

В Пятигорске и Железноводске из-за обледенения деревьев закрыли парки и терренкуры

<p>Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans</p>

Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans

В Ставропольском крае с приходом зимы разбушевалась погода. Из-за падения обледеневших деревьев в Железноводске и Пятигорске даже пришлось закрыть парки и терренкуры.

  • Упавшие обледеневшие деревья в Железноводске. Фото © Telegram / Евгений Бакулин
    Упавшие обледеневшие деревья в Железноводске. Фото © Telegram / Евгений Бакулин
  • Упавшие обледеневшие деревья в Железноводске. Фото © Telegram / Евгений Бакулин
    Упавшие обледеневшие деревья в Железноводске. Фото © Telegram / Евгений Бакулин
  • Упавшие обледеневшие деревья в Железноводске. Фото © Telegram / Евгений Бакулин
    Упавшие обледеневшие деревья в Железноводске. Фото © Telegram / Евгений Бакулин
  • Упавшие обледеневшие деревья в Железноводске. Фото © Telegram / Евгений Бакулин
    Упавшие обледеневшие деревья в Железноводске. Фото © Telegram / Евгений Бакулин

Упавшие обледеневшие деревья в Железноводске. Фото © Telegram / Евгений Бакулин

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Как рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, сначала на город опустился густой туман, влажность повысилась до более чем 90%. Потом резко ударил мороз и прошёл дождь, в результате чего все деревья оказались в ледяной "ловушке". В связи с этим власти города приняли решение перекрыть некоторые территории, а также попросили не посещать каскадную лестницу и озеро.

"За прошедшие выходные у нас уже упало более 10 деревьев, и они продолжают падать", — указал глава Железноводска.

  • Упавшие обледеневшие деревья в Пятигорске. Фото © Telegram / Ворошилов
    Упавшие обледеневшие деревья в Пятигорске. Фото © Telegram / Ворошилов
  • Упавшие обледеневшие деревья в Пятигорске. Фото © Telegram / Ворошилов
    Упавшие обледеневшие деревья в Пятигорске. Фото © Telegram / Ворошилов
  • Упавшие обледеневшие деревья в Пятигорске. Фото © Telegram / Ворошилов
    Упавшие обледеневшие деревья в Пятигорске. Фото © Telegram / Ворошилов

Упавшие обледеневшие деревья в Пятигорске. Фото © Telegram / Ворошилов

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А в Пятигорске в связи с погодными условиями закрыли прогулочные зоны на горе Машук, Горячая, Михайловском отроге, ограничили движение на терренкурах и прогулочных зонах, включая Емануелевский и Нагорный парки.

По данным метеорологических сервисов, сейчас в Кавминводах четыре градуса ниже нуля, однако ощущается как минус 12: ситуацию осложняет порывистый ветер. При этом уже с четверга синоптики прогнозируют приход тепла, говорят, что столбик термометра поднимется выше нуля.

  • Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans
    Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans
  • Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans
    Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans
  • Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans
    Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans
  • Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans
    Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans
  • Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans
    Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans
  • Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans
    Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans

Последствия ледяного дождя на горе Машук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenalimans

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Кстати, местные жители также поделились последствиями ледяного дождя. Вот только их опубликованные кадры больше похожи на настоящую зимнюю сказку, которая не пугает, а, наоборот, манит своей красотой.

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Николь Вербер

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