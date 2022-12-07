Лавров указал на надежды Запада разгромить Россию на поле боя

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разглядеть "вменяемость" в действиях стран Запада действительно сложно. По его оценке, эти государства по-прежнему лелеют надежду победить Россию на поле боя.

"Они по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя. Кто-то это говорит в лоб, кто-то нет. Но, повторю, у нас не было недостатка доброй воли [в вопросе готовности к переговорам с Западом] все эти годы, включая декабрь прошлого года и март нынешнего", — сказал глава МИД во время выступления на форуме "Примаковские чтения".