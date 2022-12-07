Лавров указал на надежды Запада разгромить Россию на поле боя
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разглядеть "вменяемость" в действиях стран Запада действительно сложно. По его оценке, эти государства по-прежнему лелеют надежду победить Россию на поле боя.
"Они по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя. Кто-то это говорит в лоб, кто-то нет. Но, повторю, у нас не было недостатка доброй воли [в вопросе готовности к переговорам с Западом] все эти годы, включая декабрь прошлого года и март нынешнего", — сказал глава МИД во время выступления на форуме "Примаковские чтения".
Лавров подчеркнул также, что Россия будет готова вести конструктивный диалог по Украине, если появится серьёзное предложение по остановке конфликта при выполнении требований Москвы. Так он ответил на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона найти дипломатическое решение ситуации.
Getty Images / Aziz Karimov