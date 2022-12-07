Россиянам рассказали, от чего зависит тяжесть протекания свиного гриппа
Доктор Шмаров: Тяжесть свиного гриппа зависит от возраста, хронических болезней и прививок
Тяжесть болезни, вызванной вирусом свиного гриппа, зависит от нескольких факторов. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал директор лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор биологических наук Максим Шмаров.
"Тяжесть вирусной гриппозной инфекции скорее зависит от состояния организма, от того, какие хронические заболевания есть у человека, от его возраста и от того, был ли он привит, прививался ли раньше. Те штаммы, которые называются сезонными, не отличаются от предыдущих штаммов своей вирулентностью", — сказал Шмаров.
По словам специалиста, в том случае, если будет выявлен новый штамм гриппа, отличный от уже известных, немала вероятность, что он вызовет новую пандемию, как это было с H1N1 (свиной грипп) в 2009 году. Шмаров напомнил, что данный вариант вируса и по сей день вызывает рост заболеваемости.
Напомним, уже в 74 регионах России выявили свиной грипп, в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, а врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе залечь в берлогу на весь период эпидемии, легче придерживаться простых рекомендаций.
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