Россиянам рассказали, от чего зависит тяжесть протекания свиного гриппа

Тяжесть болезни, вызванной вирусом свиного гриппа, зависит от нескольких факторов. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал директор лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор биологических наук Максим Шмаров.

"Тяжесть вирусной гриппозной инфекции скорее зависит от состояния организма, от того, какие хронические заболевания есть у человека, от его возраста и от того, был ли он привит, прививался ли раньше. Те штаммы, которые называются сезонными, не отличаются от предыдущих штаммов своей вирулентностью", — сказал Шмаров.