Россиянам дали советы по поиску вакансий на неполный рабочий день
Россиянам перечислили сферы с наибольшим числом предложений на неполный рабочий день
Россияне, которые ищут работу на неполный день, могут найти множество заманчивых предложений. Больше всего вакансий по частичной занятости предлагают группы "Транспорт, логистика", "Туризм, рестораны" и "Домашний персонал", пишет RT.
С приходом предновогоднего периода увеличилось количество предложений, например, в первой группе можно найти более 1,9 тысячи объявлений, в частности для водителей, экспедиторов, грузчиков. По данным аналитиков "Авито.Работа", спрос на таких специалистов увеличился на 29% с прошлого года.
Также особо востребованными оказались специалисты в сегменте HoReCa, спрос на который создают корпоративы, новогодние банкеты и рост заказов на доставку готовых блюд. Он уже увеличился на 56%. При этом соискатели на неполный день могут рассчитывать на вознаграждение от 20 тысяч рублей в месяц, которое также стало больше на 33% в сравнении с прошлым годом. Кроме того, выросло число предложений в сфере уборки. В сравнении с 2021-м их стало больше на 6%.
В преддверии новогодних праздников по всей стране растёт спрос на временные подработки, многие из которых не требуют опыта. Ранее Лайф проанализировал объявления работодателей и сделал подборку вакансий, которые пользуются наибольшим спросом. Так, например, в Москве и Подмосковье требуются упаковщики новогодних подарков с зарплатой до 5,2 тысячи рублей за смену.
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LIFE / Кристина Зайцева