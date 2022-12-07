Россиянам дали советы по поиску вакансий на неполный рабочий день

Россияне, которые ищут работу на неполный день, могут найти множество заманчивых предложений. Больше всего вакансий по частичной занятости предлагают группы "Транспорт, логистика", "Туризм, рестораны" и "Домашний персонал", пишет RT.

С приходом предновогоднего периода увеличилось количество предложений, например, в первой группе можно найти более 1,9 тысячи объявлений, в частности для водителей, экспедиторов, грузчиков. По данным аналитиков "Авито.Работа", спрос на таких специалистов увеличился на 29% с прошлого года.

Также особо востребованными оказались специалисты в сегменте HoReCa, спрос на который создают корпоративы, новогодние банкеты и рост заказов на доставку готовых блюд. Он уже увеличился на 56%. При этом соискатели на неполный день могут рассчитывать на вознаграждение от 20 тысяч рублей в месяц, которое также стало больше на 33% в сравнении с прошлым годом. Кроме того, выросло число предложений в сфере уборки. В сравнении с 2021-м их стало больше на 6%.