Кабмин одобрил законопроект о блокировке онлайн-ресурсов по сбору средств для ВСУ

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект о блокировке онлайн-ресурсов, призывающих к финансированию ВСУ и других вооружённых формирований Украины. Об этом заявил соавтор инициативы, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

"Правительство России поддержало наш законопроект, принятие которого позволит оперативно блокировать призывы к финансированию Вооружённых сил Украины и других вооружённых формирований противника в условиях спецоперации", — приводятся слова депутата в телеграм-канале думской комиссии.

Разработанный законопроект был внесён в ГД в конце сентября, он дополнит статью 15-3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".