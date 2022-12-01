Почему за российским "Советом матерей и жён" стоят поляки Журналист Игорь Мальцев — о том, кто и зачем координирует и оплачивает работу нового сообщества "Совет матерей и жён". 18602 18602 Основательница "Совета матерей и жён военнослужащих" Ольга Цуканова. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, T.me / sskarnaukhov

Судя по тому, что происходило и происходит вокруг встречи Владимира Путина с солдатскими матерями, мы имеем дело со спланированной, хорошо организованной кампанией атаки на Россию. Вы просто не представляете, как синхронно и с какой ненавистью все информационные недобитки на своих каналах обрушились с оскорблениями на матерей, которые "посмели встретиться с Путиным". Люди, которые ещё вчера себя называли московскими журналистами и радиоведущими, обзывали их "массовкой", "марионетками", "тусовкой" и так далее — не будем цитировать все мерзости. Но чем же таким разозлили солдатские матери людей со "светлыми лицами и грязным ртом"?

Так называемые солдатские матери — ещё со времён чеченской войны понятие, которое пытались использовать зарубежные спецслужбы и "оппозиционеры", финансируемые западными структурами, для проведения своей вполне деструктивной информационной политики. Потому что любой нормальный человек болезненно и с сочувствием относится к священным словам "мать солдата". Так было всегда в России. Независимо от того, с кем воюем и кто у власти сегодня. Собственно, в этом один из секретов русской силы.

И на этом понятии, естественно, легче всего заниматься манипуляциями и даже без преувеличения — инфодиверсиями. Пока одна группа солдатских матерей шла к Путину и обсуждала с ним свои чувства и мысли, уже была сделана домашняя заготовка людьми, которые просто желают нам всем смерти, — чего уж тут миндальничать. Вдруг появился некий "Совет матерей и жён", к которому, конечно же, пришло совсем другое внимание. Именно потому что … см. выше — сердце у русского человека не каменное. Если волнуются матери и жёны — надо их выслушать, надо им помочь.

Встреча президента РФ Владимира Путина с матерями участников СВО. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Но потом вдруг начали выясняться неприятные детали: например, что "совет" связан с печально известным "Альянсом врачей", которые не совсем врачи, а активисты мосье Навального, который выполнял совсем не медицинские задачи. А тупо раскачивал лодочку. Но мы же верим матерям и жёнам, не правда ли, продолжая слушать, что у них болит душа. Мы же никогда не стали бы называть неизвестных нам женщин "марионетками", "тусовкой", "подставными" (как это делает одна бывшая актриса с бывшего радио). У нас ведь тоже сердце болит за матерей и девушек?

Но вот одна проблема: исполнители всей этой кампании — дрянь непрофессиональная, и начали вылезать совсем уж откровенные детали, которые сложились в ещё более неприятную картину.

Вот тут 29 ноября в ходе пресс-конференции "Совета матерей и жён", проходившей в онлайн-формате, случился технический сбой, благодаря которому выяснилось, кто в действительности координирует действия организации.

Так, на экране возник мужчина, дававший рекомендации по ведению конференции. При этом на заднем фоне у него висел флаг Украины, предположительно, с надписью "Миротворец". Этот сайт собирает данные сторонников денацификации Украины и призывает к расправе над ними.

Вау, оказывается, у девушек есть кому о них позаботиться, то есть их координируют белорусские оппозиционеры из Польши. Очень любопытно. Позже стало известно, что этот мужчина — журналист телеканала "Белсат" Михаил Дмитриевич Пранович, который с 2021 года проживает в Варшаве.

Летом 2020 года Пранович, исходя из информации в его социальных сетях, принимал активное участие в беспорядках в Минске. Не очень понятно, какое ему есть дело до жён и матерей, потому что его основные увлечения — мальчики от 16 лет, о чём он и сообщает на сайте Love Planet.

Журналист Михаил Пранович. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pranovich

То есть, пользуясь русской добротой, "Совет матерей и жён" координируют из Польши белорусские оппозиционеры. А кто координирует их и даёт деньги на мероприятия в России? В том числе и на организацию таких групп в РФ? Эти "активисты" вплотную сидят на западных деньгах (в частности, на польских), и это они готовы были совершить переворот в своей стране, но ничего не получилось. Поэтому сейчас они логично направили свои усилия на формирование подобных экстремистских объединений в России.

Но ведь мы от этого не перестали меньше переживать за солдатских матерей и жён, не правда ли? Потому что мы — не они.

Авторы Игорь Мальцев