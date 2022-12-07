Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома ликвидирован
Губернатор Старовойт: Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома ликвидирован
Пожар в районе аэродрома в Курской области, который произошёл после атаки дрона со стороны Украины, ликвидирован. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, пожарные больше суток тушили загоревшийся нефтенакопитель.
"Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена 3-я категория сложности", — написал он в телеграм-канале.
По словам Старовойта, свыше двухсот пожарных боролись с возгоранием. В тушении приняли также участие специалисты противопожарной службы региона, Министерства обороны, а также МЧС.
Ранее Лайф писал, что в районе аэродрома в Курской области беспилотник атаковал нефтенакопитель. По словам губернатора региона Романа Старовойта, обошлось без пострадавших.
ТАСС / Тришин Николай