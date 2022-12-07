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7 декабря, 12:09

Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома ликвидирован

Губернатор Старовойт: Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома ликвидирован

Пожар в районе аэродрома в Курской области, который произошёл после атаки дрона со стороны Украины, ликвидирован. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, пожарные больше суток тушили загоревшийся нефтенакопитель.

"Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена 3-я категория сложности", — написал он в телеграм-канале.

По словам Старовойта, свыше двухсот пожарных боролись с возгоранием. В тушении приняли также участие специалисты противопожарной службы региона, Министерства обороны, а также МЧС.

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Ранее Лайф писал, что в районе аэродрома в Курской области беспилотник атаковал нефтенакопитель. По словам губернатора региона Романа Старовойта, обошлось без пострадавших.

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ТАСС / Тришин Николай

Оксана Попова

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