Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома ликвидирован

Пожар в районе аэродрома в Курской области, который произошёл после атаки дрона со стороны Украины, ликвидирован. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, пожарные больше суток тушили загоревшийся нефтенакопитель.

"Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена 3-я категория сложности", — написал он в телеграм-канале.

По словам Старовойта, свыше двухсот пожарных боролись с возгоранием. В тушении приняли также участие специалисты противопожарной службы региона, Министерства обороны, а также МЧС.