Глава МОК выступил против отмены санкций по российскому спорту
Глава МОК Томас Бах высказался за сохранение санкций против российских и белорусских спортсменов
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что исключение России и Белоруссии из международных стартов нужно продлить. Об этом он заявил в беседе с журналистами в среду. По словам Баха, это не только его личное мнение. Он сослался на тот факт, что санкции против спортсменов из двух стран не были оспорены никем из участников исполкома в швейцарской Лозанне, который проходил в начале октября уходящего года.
"Санкции против российского и белорусского государств никем не оспаривались во время наших дебатов. Я получил полную поддержку исполкома МОК. Он подтвердил чёткую позицию, что санкции должны оставаться в силе", — приводит слова функционера РИА "Новости".
При этом, как утверждает Томас Бах, МОК всё-таки задаётся вопросом о том, как оградить олимпийское движение от влияния политики. Он привёл в пример US Open и НХЛ, где участвуют россияне и белорусы, но, с другой стороны, британское правительство вмешивается в Уимблдон и исключает этих спортсменов.
Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. Кроме того, сборную России отстранили от участия в пекинской Паралимпиаде, а позже Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в этой организации.
ТАСС / EPA / Pool / DENIS BALIBOUSE