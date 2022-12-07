Глава МОК выступил против отмены санкций по российскому спорту

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что исключение России и Белоруссии из международных стартов нужно продлить. Об этом он заявил в беседе с журналистами в среду. По словам Баха, это не только его личное мнение. Он сослался на тот факт, что санкции против спортсменов из двух стран не были оспорены никем из участников исполкома в швейцарской Лозанне, который проходил в начале октября уходящего года.