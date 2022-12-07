Тарасова усомнилась в участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова усомнилась в том, что российские спортсмены попадут на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже. Так она прокомментировала слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который заявил, что сейчас страна рассматривает возможность полноценного возвращения в мировой спорт к 2024-му или после 2026 года.
"Я в чудеса не верю. На мой взгляд, чудеса могут быть только в сторону отклонения или исполнения того, что уже предписано. А написано: 2026 год. Будет раньше — мы готовы всегда вернуться", — сказала Тарасова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против полной политизации в спорте и наказания российских и белорусских спортивных организаций. Он заявил, что санкции МОК не распространяются на спортивные организации из РФ или Белоруссии, потому что "конфликт не был начат российскими атлетами, Олимпийским комитетом РФ или членами МОК из России".
ТАСС / Бобылев Сергей