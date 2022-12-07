Тарасова усомнилась в участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова усомнилась в том, что российские спортсмены попадут на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже. Так она прокомментировала слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который заявил, что сейчас страна рассматривает возможность полноценного возвращения в мировой спорт к 2024-му или после 2026 года.

"Я в чудеса не верю. На мой взгляд, чудеса могут быть только в сторону отклонения или исполнения того, что уже предписано. А написано: 2026 год. Будет раньше — мы готовы всегда вернуться", — сказала Тарасова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".