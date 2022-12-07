Россия отказалась платить взносы в международную организацию из-за демарша Украины

Россия решила приостановить взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) после демарша, устроенного украинской стороной. Об этом сообщила журналистам в среду председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководитель российской делегации Ольга Тимофеева.

Отметим, что во вторник в Белграде проходит юбилейное — 60-е — заседание генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Перед его началом украинская делегация вывесила национальный флаг, расписанный призывами и слоганами, а во время утверждения мандатов представители Киева потребовали отвода российских коллег. В знак протеста российская делегация во главе с Тимофеевой покинула заседание и вот теперь приняла решение приостановить уплату членских взносов в организацию.

Тимофеева в беседе с журналистами напомнила, что без России представить эту организацию невозможно, поскольку "мы её создавали 30 лет назад", но сегодня деятельность ПАЧЭС, со слов Тимофеевой, "превращается в цирк и балаган".

"Мы здесь отстаиваем позицию своей страны. Поэтому сегодня не считаем нужным находиться с людьми, которые не уважают своих избирателей и защищают интересы чужих стран", — приводит её слова РИА "Новости".