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7 декабря, 13:43
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Россия отказалась платить взносы в международную организацию из-за демарша Украины

Глава российской делегации в ПАЧЭС Тимофеева заявила о приостановке выплаты членских взносов

Россия решила приостановить взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) после демарша, устроенного украинской стороной. Об этом сообщила журналистам в среду председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководитель российской делегации Ольга Тимофеева.

Отметим, что во вторник в Белграде проходит юбилейное — 60-е — заседание генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Перед его началом украинская делегация вывесила национальный флаг, расписанный призывами и слоганами, а во время утверждения мандатов представители Киева потребовали отвода российских коллег. В знак протеста российская делегация во главе с Тимофеевой покинула заседание и вот теперь приняла решение приостановить уплату членских взносов в организацию.

Тимофеева в беседе с журналистами напомнила, что без России представить эту организацию невозможно, поскольку "мы её создавали 30 лет назад", но сегодня деятельность ПАЧЭС, со слов Тимофеевой, "превращается в цирк и балаган".

"Мы здесь отстаиваем позицию своей страны. Поэтому сегодня не считаем нужным находиться с людьми, которые не уважают своих избирателей и защищают интересы чужих стран", — приводит её слова РИА "Новости".

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Напомним, что 26 февраля 1993 года в Стамбуле главы парламентов Албании, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Румынии, Российской Федерации, Турции и Украины приняли Декларацию о создании ПАЧЭС. Позже к Ассамблее присоединились Греция (1995 год), Болгария (1997-й), Сербия и Черногория (2004-й), а также Северная Македония (2022-й). Парламентская ассамблея состоит из 81 парламентария, представляющего тринадцать государств.

Обложка ©

ТАСС / Максим Чурусов

Марина Калегина
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