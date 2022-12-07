Бездомные в Петербурге получат новогодние подарки в рамках акции "Мандаринка и тушёнка"
В Санкт-Петербурге стартовала предновогодняя акция "Мандаринка и тушёнка" для бездомных
В Санкт-Петербурге стартовала акция "Мандаринка и тушёнка" для всех бездомных и нуждающихся. Благотворительная организация "Ночлежка" объявила сбор продуктов и необходимых товаров, которые подарят подопечным перед Новым годом, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".
В Санкт-Петербурге стартовала предновогодняя акция "Мандаринка и тушёнка" для бездомных. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
По словам координатора акции Василисы Молевой, в подарочные наборы входят не только мандарины и тушёнка, но и лапша и пюре быстрого приготовления, чай, сахар, конфеты, а также средства личной гигиены. Среди них мыло, зубные пасты и щётки, бритвенные станки — всё нужное и используемое на регулярной основе.
К тому же название акции придумано не случайно. Организаторы уверены, что именно благодаря мандаринкам создаётся новогоднее настроение, причём каждый заслуживает его перед праздниками.
Принять участие и оказать помощь нуждающимся может любой желающий. Список продуктов и адресов, куда их можно привезти, есть на официальном сайте "Ночлежки". Причём организация работает как в Петербурге, так и в Москве.
Кстати, 5 декабря в Санкт-Петербурге стартовала общегородская акция "Единой России" "Самый добрый Новый год". Стоит отметить, что день начала акции выбран неслучайно: в РФ отмечается День добровольца.