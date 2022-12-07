Smart-шпион: Эксперт цифровой безопасности предупредил о слежке через телевизор
Специалист Багов предупредил россиян о возможности слежки через телевизор
Обычный Smart TV может стать настоящим субъектом слежки и плацдармом для дальнейших противоправных действий со стороны злоумышленников. Об этом "Газете.ру" рассказал специалист департамента анализа защищённости компании Digital Security Александр Багов.
"Существует мнение, что многочисленные уязвимости в ПО популярных моделей иностранных производителей Smart TV, равно как и разнообразные сервисные интерфейсы для диагностики и дебага, активно используются по всему миру для шпионажа", — предупредил он.
Получив доступ к Smart TV, злоумышленники могут начать распространять атаку на другие устройства, подключённые к домашней сети, предупреждает Багов. Чтобы защититься от потенциального взлома, рекомендуется регулярно обновлять ПО телевизора, а также изолировать непроверенные девайсы на сетевом уровне, что позволяют сделать современные роутеры.
Ранее Лайф рассказывал, как избежать потенциальной слежки через смартфон. По словам киберэксперта Павла Коростелёва, необходимо ограничить доступ приложений к личным данным, а если какие-либо из них не позволяют этого сделать — удалить их.
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