Smart-шпион: Эксперт цифровой безопасности предупредил о слежке через телевизор

Обычный Smart TV может стать настоящим субъектом слежки и плацдармом для дальнейших противоправных действий со стороны злоумышленников. Об этом "Газете.ру" рассказал специалист департамента анализа защищённости компании Digital Security Александр Багов.

"Существует мнение, что многочисленные уязвимости в ПО популярных моделей иностранных производителей Smart TV, равно как и разнообразные сервисные интерфейсы для диагностики и дебага, активно используются по всему миру для шпионажа", — предупредил он.

Получив доступ к Smart TV, злоумышленники могут начать распространять атаку на другие устройства, подключённые к домашней сети, предупреждает Багов. Чтобы защититься от потенциального взлома, рекомендуется регулярно обновлять ПО телевизора, а также изолировать непроверенные девайсы на сетевом уровне, что позволяют сделать современные роутеры.