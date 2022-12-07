Эксперт по личным финансам назвала пять шагов, которые помогут быстро покончить с кредитом

Кредит или ипотека могут стать по-настоящему непосильной ношей. Чтобы быстрее решить проблему долговых обязательств перед банком, есть пять полезных шагов. О них читателям Лайфа рассказала экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы "Смарт-инвестиции" Ольга Чурилова.

Посчитайте, сколько процентов по кредиту вы отдаёте банку

Изучите график платежа и суммируйте выплаты за год. Это отрезвляет и даёт стимул к действию.

Делайте досрочные погашения

Даже одна тысяча рублей в месяц, внесённая досрочно, — это уже повод себя похвалить, говорит собеседница Лайфа. Например, вы взяли в кредит один миллион на 15 лет под 11%. Если с самого начала каждый месяц вносить для погашения три тысячи рублей сверху, экономия на процентах составит 450 тысяч рублей.

"Любая незначительная сумма, внесённая досрочно, может со временем превратиться в сотни тысяч, которые не придётся отдавать банку. Но для этого лучше каждый раз при пересмотре графика уменьшать не сумму платежа, а его срок. Тогда сумма оплаты по процентам снижается", — объясняет Чурилова.

Ежегодно пересматривайте страховку

Это правило касается ипотечников. Стоимость обязательной страховки отличается в разных компаниях, но банк всегда старается навязать либо услуги дочерней компании, либо аффилированных партнёров.

Экономист Ольга Чурилова уверена, что пять простых правил помогут справиться с кредитом и ипотекой намного быстрее. Фото предоставлено Лайфу героем публикации.

"Ищите организации с меньшим процентом по страховке, а сэкономленные средства направляйте на частично-досрочное погашение", — призывает собеседница Лайфа.

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Рационально используя эти деньги, можно быстрее выплатить кредит.

Откажитесь от кредитных карт

Если вы не уложились в льготный период, то деньги, вносимые на погашение долга, направляются сначала на оплату процентов. Лучше полностью закрыть кредитку, при необходимости взять для этого потребительский кредит. Процентные начисления по нему будут гораздо меньше. Не можете обходиться без карты? Постепенно понижайте лимит, доводя его до нулевого.

"И обязательно формируйте подушку безопасности: настройте автоматические перечисления или откладывайте ежемесячно небольшую сумму. Когда понадобятся деньги, вы воспользуетесь не кредитом, а собственными сбережениями", — советует экономист.