"Талибан" казнил человека впервые с прихода к власти в Афганистане

"Талибан"* провёл в Афганистане казнь, которая стала первой с момента их прихода к власти. Об этом сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.

Состоялась казнь в провинции Фарах. К высшей мере был приговорён мужчина, которого обвиняли в убийстве. На исполнении приговора присутствовали высокопоставленные члены движения, в том числе Муджахид, судья Верховного суда, а также и.о. главы МВД и МИД страны Сираджуддин Хаккани и Амир Хан Мутаки.

Ранее Лайф писал, что талибы вернули в Афганистане публичные казни. Судьям также приказано полностью соблюдать исламское право, включая назначение таких наказаний, как забивание камнями, порку и ампутацию конечностей ворам.