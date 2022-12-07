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7 декабря, 13:14

"Талибан" казнил человека впервые с прихода к власти в Афганистане

"Талибан"* провёл в Афганистане казнь, которая стала первой с момента их прихода к власти. Об этом сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.

Состоялась казнь в провинции Фарах. К высшей мере был приговорён мужчина, которого обвиняли в убийстве. На исполнении приговора присутствовали высокопоставленные члены движения, в том числе Муджахид, судья Верховного суда, а также и.о. главы МВД и МИД страны Сираджуддин Хаккани и Амир Хан Мутаки.

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Ранее Лайф писал, что талибы вернули в Афганистане публичные казни. Судьям также приказано полностью соблюдать исламское право, включая назначение таких наказаний, как забивание камнями, порку и ампутацию конечностей ворам.

*Деятельность организации запрещена ООН.

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ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Николь Вербер

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