На Урале суровые бизнесмены устроили стрельбу среди бела дня под окнами многоэтажки

Настоящие разборки в стиле 90-х развернулись в одном из районов Екатеринбурга. Местные предприниматели не поделили бизнес и устроили драку с перестрелкой прямо под окнами жилой многоэтажки.

Массовая драка со стрельбой произошла в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Обложка © t.me / Инцидент Екатеринбург

Как сообщает ЕАН, конфликт развернулся в Верх-Исетском районе Екатеринбурга рядом с магазином "Татищев". Не менее 13 человек устроили стрельбу, которая сопровождалась нецензурной бранью. Обеспокоенные жильцы дома, под чьими окнами произошла пальба, заявили об инциденте в полицию.

Позднее в региональном управлении МВД рассказали, что конфликт произошёл между местными предпринимателями. Дело в том, что недавно в данном районе был установлен киоск по продаже фейерверков, причём незаконно. Ссора суровых бизнесменов перешла в драку со стрельбой, и в итоге 19-летний участник разборок получил пулю, предположительно, из травмата. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.

Полиция задержала двух человек, у которых при обыске были обнаружены и изъяты оружие и патроны. Сейчас правоохранители устанавливают личности всех участников драки. По факту ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.