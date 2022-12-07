Камила Валиева заработала 2,3 млн призовых за сезон и стала самой богатой фигуристкой

Олимпийская чемпионка Камила Валиева стала самой богатой фигуристкой России с начала сезона. На Гран-при она заработала более двух миллионов рублей призовыми, пишет kp.ru.

Так, Валиева одержала победу на этапах Гран-при России по фигурному катанию (миллион рублей), выиграла прыжковый турнир (ещё один миллион) и заняла второе место в командной части этих соревнований (375 тысяч рублей).

Следующими в списке богатейших фигуристов стали Дмитрий Алиев (1,375 миллиона рублей), который одержал две победы на этапах Гран-при, и Пётр Гуменник (1,325 миллиона рублей), который получил бронзу, золото и бонусы за командный статус. Пятёрку спортсменов замыкают Елизавета Туктамышева и Софья Муравьёва с суммами 1,250 и 1,225 миллиона рублей.

Также по 1,125 миллиона получили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а на 1,050 миллиона разбогатели Софья Самоделкина, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин. Самым бедным в списке оказался Григорий Фёдоров — он получил ровно миллион рублей и занял 11-ю строчку в рейтинге.