Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера

Канье Уэст призвал еврейский народ простить Адольфа Гитлера и не осуждать рэпера за такую точку зрения. Об этом он заявил ультраправому активисту Гэвину Макиннесу в рамках проекта Saving Ye. Видео публикует американский портал Censored.TV.

"Евреи не могут указывать мне, кого я могу любить, а кого нет. Нельзя навязывать свою боль всем остальным. Еврейский народ, прости Гитлера сегодня!" — высказался музыкант.

Уэст появился в студии в чёрной маске и обвинил евреев в том, что они "испортили репутацию" фюрера. По его мнению, они обиделись на "изгнание из страны" Гитлером. Рэпер также повторил свои заявления о контроле евреями "СМИ, наряду с банками, недвижимостью и торговыми центрами".

"Евреи должны работать на христиан. Я бы нанял еврея за секунду, если бы знал, что он не шпион, и мог бы просмотреть его телефон", — сказал Уэст, отвечая на вопрос о планах в отношении евреев в случае его победы на президентских выборах в 2024 году.

Говоря о предвыборной кампании, рэпер утверждает, что "правила страны будут основываться на Библии". Несмотря на то что большая часть диалога была посвящена осуждению еврейской общины, Уэст закончил интервью заявлением о своей любви ко "всем".