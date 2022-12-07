Кашель может сигнализировать о проблемах с сердцем, предупредил врач

Обычный кашель является распространённым симптомом, от которого страдают многие люди. Он способен значительно снижать качество жизни, продуктивность и доставлять дискомфорт. По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева, он может сигнализировать о ряде опасных заболеваний.

"Важно понимать, что кашель — это не отдельное заболевание, а симптом. Причём в большинстве случаев — симптом острых респираторных вирусных заболеваний. Например, при ОРВИ сухой кашель встречается примерно в половине случаев, а при CoViD-19 — до 70% случаев", — объяснил он kp.ru.

Среди болезней, о наличии которых может говорить симптом, Авдеев выделил как респираторные, вроде астмы или хронической обструктивной болезни лёгких, так и сердечно-сосудистые, вроде сердечной недостаточности. Также он часто говорит о проблемах с желудком, кишечником и даже ушами.

"Стоит помнить, что кашель может сигнализировать об очень серьёзных проблемах в организме. Поэтому если он долго не проходит, начинает вам сильно мешать, влияет на настроение и качество жизни, необходимо проходить дополнительные обследования, чтобы понять причины. Не забывайте, что у кашля есть множество осложнений, вплоть до угрожающих жизни", — отметил пульмонолог.

При этом в прямом переводе сухого кашля во влажный специалист смысла не видит. Куда важнее — определить его причину и помнить, что противокашлевые средства показаны только при сухом кашле, лечить же влажный кашель ими недопустимо.