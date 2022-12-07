Кашель может сигнализировать о проблемах с сердцем, предупредил врач
Пульмонолог Авдеев: Кашель может сигнализировать о сердечной недостаточности
Обычный кашель является распространённым симптомом, от которого страдают многие люди. Он способен значительно снижать качество жизни, продуктивность и доставлять дискомфорт. По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева, он может сигнализировать о ряде опасных заболеваний.
"Важно понимать, что кашель — это не отдельное заболевание, а симптом. Причём в большинстве случаев — симптом острых респираторных вирусных заболеваний. Например, при ОРВИ сухой кашель встречается примерно в половине случаев, а при CoViD-19 — до 70% случаев", — объяснил он kp.ru.
Среди болезней, о наличии которых может говорить симптом, Авдеев выделил как респираторные, вроде астмы или хронической обструктивной болезни лёгких, так и сердечно-сосудистые, вроде сердечной недостаточности. Также он часто говорит о проблемах с желудком, кишечником и даже ушами.
"Стоит помнить, что кашель может сигнализировать об очень серьёзных проблемах в организме. Поэтому если он долго не проходит, начинает вам сильно мешать, влияет на настроение и качество жизни, необходимо проходить дополнительные обследования, чтобы понять причины. Не забывайте, что у кашля есть множество осложнений, вплоть до угрожающих жизни", — отметил пульмонолог.
При этом в прямом переводе сухого кашля во влажный специалист смысла не видит. Куда важнее — определить его причину и помнить, что противокашлевые средства показаны только при сухом кашле, лечить же влажный кашель ими недопустимо.
Ранее Лайф рассказывал, какой кашель может сигнализировать об онкологии. По словам онколога Андрея Воробьёва, рак лёгких характеризуется кровотечением в дыхательных путях и дальнейшим кашлем с кровью.
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