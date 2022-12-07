Роналду в одиночестве ушёл в раздевалку, пока вся сборная Португалии праздновала победу

Капитан и лидер национальной команды Португалии Криштиану Роналду в одиночестве ушёл в раздевалку, пока вся сборная праздновала выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре, пишет O Jogo.

После матча 1/8 финала со Швейцарией он поздравил партнёров по команде, вместе с ними подошёл к трибуне с португальскими фанатами, помахал и поаплодировал болельщикам, которые без остановки кричали и поддерживали своих кумиров. Однако не стал задерживаться и первым направился в раздевалку. Другие футболисты в это время ещё оставались на поле.