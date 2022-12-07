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7 декабря, 12:20

Роналду в одиночестве ушёл в раздевалку, пока вся сборная Португалии праздновала победу

Роналду раньше других футболистов сборной покинул поле после матча со Швейцарией

Капитан и лидер национальной команды Португалии Криштиану Роналду в одиночестве ушёл в раздевалку, пока вся сборная праздновала выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре, пишет O Jogo.

После матча 1/8 финала со Швейцарией он поздравил партнёров по команде, вместе с ними подошёл к трибуне с португальскими фанатами, помахал и поаплодировал болельщикам, которые без остановки кричали и поддерживали своих кумиров. Однако не стал задерживаться и первым направился в раздевалку. Другие футболисты в это время ещё оставались на поле.

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Напомним, Португалия разгромила Швейцарию в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счётом 6:1. Португалия стала четвертьфиналистом в том числе благодаря хет-трику Рамуша. Также голы на счету Пепе (33-я), Рафаэла Геррейро (55-я) и Рафаэла Леана (91-я). Единственный мяч в составе проигравших на счету Мануэля Аканджи. Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел только во втором тайме на замену, когда исход встречи уже был решён.

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ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Николь Вербер

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