МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией со скоплением танкеров у Босфора

Ситуация у берегов турецкого Босфора, где после введения потолка цен на нефть из России образовалась пробка из танкеров, очень беспокоит российскую сторону. Как рассказал РИА "Новости" заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, если данная проблема не будет решена, её вынесут на политический уровень.

"Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов. Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Ведь страхуют страховые компании, а не государство", — объяснил дипломат.

Напомним, после начала действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть у берегов Турции образовалась пробка из танкеров: 19 судов ожидают перехода через турецкие воды. Это, по мнению авторов Financial Time, является первым показателем того, что потолок цен на нефть из России подорвёт поставки по всему миру.