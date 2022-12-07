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7 декабря, 13:00

Взрыв привёл к мощному пожару в торговом центре в Назрани, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при взрыве и пожаре в ТЦ "Таргим" в Назрани

В двухэтажном торговом доме "Таргим" на улице Муталиева в Назрани произошёл взрыв газа, в результате в здании разгорелся мощный пожар. На данный момент известно о четырёх пострадавших.

"Пожарные и спасатели продолжают бороться с огнём в торговом центре "Таргим". Пожар начался днём в 14:50. На месте происшествия вместе с пожарными работает отряд ПСО "ЭРЗИ" Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия", — сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Ранее сообщалось, что в центре Краснодара загорелось здание, в котором расположены отель и ресторан. Судя по словам свидетелей произошедшего, пожар распространился очень быстро.

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МЧС Республики Ингушетия

Андрей Бражников

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