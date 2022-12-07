Взрыв привёл к мощному пожару в торговом центре в Назрани, есть пострадавшие

В двухэтажном торговом доме "Таргим" на улице Муталиева в Назрани произошёл взрыв газа, в результате в здании разгорелся мощный пожар. На данный момент известно о четырёх пострадавших.

"Пожарные и спасатели продолжают бороться с огнём в торговом центре "Таргим". Пожар начался днём в 14:50. На месте происшествия вместе с пожарными работает отряд ПСО "ЭРЗИ" Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия", — сообщили в региональном ГУ МЧС.