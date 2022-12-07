"Просто не по-людски": Лавров пожаловался на гендерно-нейтральные туалеты на саммите ОБСЕ

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, как во время саммита ОБСЕ в Швеции в прошлом году попал в гендерно-нейтральный туалет. По словам дипломата, он сперва не поверил, когда ему сказали, что здесь "всё общее".

"Извините меня за подробности, я спросил, где туалетная комната, в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "Это для дам или джентльменов?" Мне сказали: "У нас всё общее". Я не поверил! Но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски. Просто не по-людски", — рассказал Лавров на Примаковских чтениях.