Гарибашвили: Грузия не будет оказывать военную помощь Украине

Грузия не будет оказывать военную помощь Украине, так как не хочет быть стороной конфликта. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Что касается военной помощи, то мы об этом ясно сказали, что мы этого не сделаем. Мы как государство никогда не подключимся к конфликту. Это наша чёткая позиция", — сказал он журналистам.