Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 декабря, 13:39

Гарибашвили: Грузия не будет оказывать военную помощь Украине

Грузия не будет оказывать военную помощь Украине, так как не хочет быть стороной конфликта. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Что касается военной помощи, то мы об этом ясно сказали, что мы этого не сделаем. Мы как государство никогда не подключимся к конфликту. Это наша чёткая позиция", — сказал он журналистам.

Гарибашвили заявил, что Киев открыто призывал Грузию открыть "второй фронт" против России

Гарибашвили заявил, что Киев открыто призывал Грузию открыть "второй фронт" против России

А ранее Ираклий Гарибашвили заявлял, что представители грузинской оппозиции набирают и отправляют граждан в зону боевых действий на Украине.

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров