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Опубликовано 7 декабря 2022, 15:51

Путин обсудит с Минздравом и Минобороны обеспечение медсредствами бойцов в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин обещал обсудить с представителями Минобороны и Минздрава возможность использования в зоне СВО медицинских расходных материалов, хранящихся на различных складах. Так он прокомментировал слова сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Яна Власова об их нехватке в зоне СВО.

"По поводу использования расходных материалов, в том числе и тех, которые, возможно, находятся на складах различных организаций и компаний, тем более что у них ещё не истекли сроки годности, конечно, нужно будет на это посмотреть. Обязательно скажу об этом не только министру обороны [Сергею Шойгу], но и министру здравоохранения [Михаилу Мурашко] и Татьяне Алексеевне Голиковой, у них вся площадка перед глазами", — сказал Путин в ходе встречи с членами СПЧ.

Президент отметил, что нужно посмотреть, "что там можно использовать и как", но это обязательно будет сделано, "тем более если чего-то не хватает".

Путин обещал разобраться с оставшимися вопросами экипировки участников СВО
Путин обещал разобраться с оставшимися вопросами экипировки участников СВО

Также Владимир Путин поручил создать специальный центр по вопросам реабилитации раненых военных. Он уточнил, что такую линию работы нужно выделить на уровне замгубернатора по социальным вопросам во всех регионах России, а также создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства.

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kremlin.ru

Ирина Фальке
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