Путин обсудит с Минздравом и Минобороны обеспечение медсредствами бойцов в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин обещал обсудить с представителями Минобороны и Минздрава возможность использования в зоне СВО медицинских расходных материалов, хранящихся на различных складах. Так он прокомментировал слова сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Яна Власова об их нехватке в зоне СВО.

"По поводу использования расходных материалов, в том числе и тех, которые, возможно, находятся на складах различных организаций и компаний, тем более что у них ещё не истекли сроки годности, конечно, нужно будет на это посмотреть. Обязательно скажу об этом не только министру обороны [Сергею Шойгу], но и министру здравоохранения [Михаилу Мурашко] и Татьяне Алексеевне Голиковой, у них вся площадка перед глазами", — сказал Путин в ходе встречи с членами СПЧ.

Президент отметил, что нужно посмотреть, "что там можно использовать и как", но это обязательно будет сделано, "тем более если чего-то не хватает".