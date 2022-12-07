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7 декабря, 15:38

Путин заявил, что его позиция по вопросу возвращения смертной казни не поменялась

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека напомнил, что его позиция против возвращения смертной казни не поменялась.

"Совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин говорил об этом, и он сказал, что для этого (для возвращения смертной казни. — Прим. Лайфа) надо поменять конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле", подчеркнул глава государства.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не ведётся никаких дискуссий о возможности отмены моратория на смертную казнь в России.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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