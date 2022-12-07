Путин объяснил, кто начал войну на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что война на Украине была начата верхушкой, которая пришла к власти в стране после государственного переворота в 2014 году.

"Война-то была начата, вы знаете это гораздо лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после госпереворота на Украине... Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры власти с помощью этого государственного переворота, для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе", — сказал Путин после выступления главы постоянной Комиссии совета по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилла Вышинского.