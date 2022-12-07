Путин объяснил, кто начал войну на Украине
Путин напомнил, что войну в Донбассе начали украинские власти в 2014 году
Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что война на Украине была начата верхушкой, которая пришла к власти в стране после государственного переворота в 2014 году.
"Война-то была начата, вы знаете это гораздо лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после госпереворота на Украине... Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры власти с помощью этого государственного переворота, для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе", — сказал Путин после выступления главы постоянной Комиссии совета по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилла Вышинского.
Ранее на встрече с членами СПЧ Путин объяснил, что только Россия могла быть единственным настоящим гарантом суверенитета Украины. Он также назвал специальную военную операцию длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ.