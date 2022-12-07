Путин: Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия
Только Россия могла быть единственным настоящим гарантом суверенитета Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в сегодняшних границах могла бы быть только Россия, которая и способствовала тому, чтобы Украина эти территории (западные) после Второй мировой войны получила — по решению Сталина, конечно", — подчеркнул глава государства.
По его мнению, обсуждение этого — дело уже будущих властей Незалежной, так как нынешние этого "не понимают, хотя некоторые и начинают задумываться".
В ходе встречи с членами СПЧ президент также назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ.
Новости
Суд оставил в силе 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову за госизмену
сегодня в 15:03
Захват, беспорядки и принц во главе: Раскрыт план задержанных в ФРГ заговорщиков по госперевороту
сегодня в 15:00
"Мы их не поощряли": Белый дом снял с себя ответственность за удары ВСУ по России
сегодня в 15:00
ТАСС / POOL / Михаил Метцель