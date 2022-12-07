Путин: Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия

Только Россия могла быть единственным настоящим гарантом суверенитета Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в сегодняшних границах могла бы быть только Россия, которая и способствовала тому, чтобы Украина эти территории (западные) после Второй мировой войны получила — по решению Сталина, конечно", — подчеркнул глава государства.

По его мнению, обсуждение этого — дело уже будущих властей Незалежной, так как нынешние этого "не понимают, хотя некоторые и начинают задумываться".