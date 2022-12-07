Белый дом снял с себя ответственность за удары ВСУ по России
Белый дом: США не поощряли нанесение Украиной ударов по РФ и не поставляли таких средств
США не поощряли удары ВСУ по территории России и не оказывали Киеву в этом материальную поддержку, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.
"Мы, конечно, не поощряли и не предоставляли право Украине наносить удары по России", — сказал Кирби.
Он отметил, что Вашингтон выступает за возможность самообороны Киева и защиты украинской территории, а также добавил, что американская сторона предоставляет Незалежной информацию, ресурсы и вооружение. При этом Кирби указал, что Украина консультируется с США о подотчётности отправленных вооружений, однако решение об их применении принимает самостоятельно.
Вместе с тем представитель Госдепа добавил, что стороны уже обсуждали ответственность за использование вооружений, якобы в Вашингтоне выражали "обеспокоенность эскалацией", к которой оно может привести.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс уже заявлял, что Вашингтон не поставляет Киеву вооружений для нанесения ударов по территории России. Он заверил, что американские власти не подталкивают Украину наносить удары по целям за пределами своей территории. При этом, по его словам, США будут поддерживать Незалежную столько, сколько потребуется.
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