США не поощряли удары ВСУ по территории России и не оказывали Киеву в этом материальную поддержку, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.

"Мы, конечно, не поощряли и не предоставляли право Украине наносить удары по России", — сказал Кирби.

Он отметил, что Вашингтон выступает за возможность самообороны Киева и защиты украинской территории, а также добавил, что американская сторона предоставляет Незалежной информацию, ресурсы и вооружение. При этом Кирби указал, что Украина консультируется с США о подотчётности отправленных вооружений, однако решение об их применении принимает самостоятельно.

Вместе с тем представитель Госдепа добавил, что стороны уже обсуждали ответственность за использование вооружений, якобы в Вашингтоне выражали "обеспокоенность эскалацией", к которой оно может привести.